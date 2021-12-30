"Медиазону" признали иноагентом из‑за Google-рекламы и ссылок на иноагентов

Министерство юстиций внесло "Медиазону"* в реестр "иностранных агентов" из‑за дохода от Google‑рекламы и ссылок на другие СМИ-"иноагенты". Об этом сообщает само издание.

"Медиазону" признали "иноагентом" в конце сентября. Спустя три месяца Минюст прислал разъяснение. Иностранным финансированием признали получение 700 тысяч рублей от Google-рекламы, "то есть от показа пользователям баннеров, расположенных на сайте". Причем деньги были получены не от иностранной компании, а от российской "Роксот", которая, в свою очередь, получила их от филиала Google в Ирландии.

Роскомнадзор, в свою очередь, нашел в девяти публикациях издания цитирование СМИ, признанных "иностранными агентами", и комментарии людей с таким статусом.

Среди них ведомство упоминает "Медузу", Радио Свобода, Настоящее время, Сибирь.Реалии, Север.Реалии, Крым.Реалии, Idel.Реалии и Кавказ.Реалии. В разъяснении также приводятся комментарии в публикациях издания от физлиц-СМИ-"иноагентов" Людмилы Савицкой, Льва Пономарева, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарьи Апахончич.

*Минюст включил в реестр СМИ-"иноагентов" учредителя "Медиазоны" ООО "ЗП", главного редактора издания Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова. Издание обжалует это решение в суде.

На 30 декабря в реестре СМИ-"иноагентов" значатся 103 издания и человека. 86 из них внесли в реестр в 2021 году.