В реестре нежелательных - 10 новых организаций, включая фонд Bosch

Министерство юстиции России добавило в реестр так называемых нежелательных организаций 10 новых организаций. Это произошло 24 июля, внимание на это обратили независимые СМИ, в частности, "Медиазона". Сообщается, что 13 и 16 июля Генпрокуратура приняла решения о включении этих организаций в реестр.

По состоянию на 24 июля 2026 года в реестре были 382 иностранные и международные организации. Их деятельность запрещена на территории России, а сотрудничество с ними карается.

В реестр в частности включён германский фонд Robert Bosch Stiftung, в управлении которого находится 94% акций концерна. "Медиазона" обращает внимание на то, что фонд спонсирует в частности числе стипендии для студентов из Восточной Европы и основанный в 2014 году в Берлине аналитический центр Robert Bosch Academy, участниками программ которого были политолог Екатерина Шульман, которую российские власти включили в список "иноагентов", и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и член связанного с российскими властями Валдайского клуба Фёдор Лукьянов.

Среди признанных нежелательными организаций также германское юрлицо фонда StraightForward, созданного после вторжения в Украину и поддерживающего русскоязычных авторов нон-фикшн за рубежом. В списке ещё 8 организаций из ряда стран, в том числе финансируемая МИД Германии "Восточноевропейская сеть гражданского образования", объединение антивоенных проектов "Платформа антивоенных инициатив", американский и норвежский проекты, собирающие донаты для Украины, объединение антивоенных россиян в Норвегии и объединение Liberty Forward, помогающее студентам из России в США.