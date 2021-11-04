В регистрации "Псковской губернии" отказали из-за "иноагентства" главреда

Роскомнадзор отказал в регистрации издания "Псковская губерния" в качестве СМИ из-за того, что его главный редактор Денис Камалягин признан СМИ – "иностранным агентом". Об этом сообщают "Сетевые свободы".

Эти данные следуют из возражений ведомства, полученных Денисом Камалягиным, который оспаривал отказ в регистрации "Псковской губернии".

РКН ссылается на статью закона о СМИ, которая запрещает иностранным государствам, гражданам и организациям устанавливать в любой форме контроль над учредителем или редакцией, а также фактически определять принимаемые ими решения.

По мнению ведомства, включение Камалягина в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, свидетельствует о том, что его "кто-то косвенно контролирует", – сообщает Север.Реалии.

"Псковская губернии", главным редактором которой работает Камалягин, в феврале 2020 года приостановила печать бумажного издания, из-за этого было приостановлено и свидетельство печатного СМИ. Камалягин сразу стал подавать заявления на регистрацию электронного СМИ. Но Минюст сначала три месяца не принимал документы якобы из-за коронавируса. Потом сослался на отсутствие справки о наличии или отсутствии второго гражданства. Когда Камалягин оформил справку по форме, которая была на сайте Минюста, ведомство заявило, что нужен документ из МВД. Камалягин принес справку из полиции, и Минюст отказал ему уже на основании "иностранного гражданства или иностранной организации".

Дениса Камалягина в реестр СМИ-иноагентов включили в декабре 2020 года, вместе с ним в список попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич из Петербурга, а также журналисты Сергей Маркелов и Людмила Савицкая. Все пятеро оспорили свой статус в суде, но судьи первой инстанции согласились с позицией Минюста.