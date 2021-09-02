В рейтинг лучших университетов мира попали 60 вузов России

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) вошли 60 российских вузов. Это рекордное число за все время существования рейтинга.

Лидером среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В этом году он поднялся на 16 позиций и занял 158-е место. МГУ – единственный российский вуз, который вошёл в топ-200.



В рейтинг также включили Московский физико-технический институт , Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшую школу экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Санкт-Петербургский горный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Донской государственный технический университет, Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС и другие.

Всего в рейтинг вошли более полутора тысяч учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 критериям, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).



В первую десятку списка вошли только вузы Великобритании и США. Первую строчку рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет. Вторую поделили два вуза из США — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет.

В десятке также Стэнфордский университет, Кембриджский университет, Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский университет и Чикагский университет.

В июне рейтинг лучших вузов России также опубликовал Forbes. Первое место в нем, как и год назад, заняла Высшая школа экономики. Она опередила МГУ за счет более высокого среднего балла ЕГЭ, лучшего соотношения числа преподавателей и студентов и более молодого кадрового состава. На третьем месте в рейтинге Forbes – МИФИ.