В результате реформы в МГУ создадут семь научных школ

В МГУ появятся семь научно-образовательных школ, в которые войдут существующие факультеты, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на программу развития вуза до 2030 года.

В МГУ появятся научные школы "Космос", "Сохранение мирового культурно-исторического наследия", "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект", "Математические методы анализа сложных систем", "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология", "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина", "Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг". Предполагается, что каждая школа объединит несколько факультетов.

По словам источников газеты, руководство вуза отказалось от идеи ликвидации самих факультетов. Каждая школа займется одним или двумя стратегическими проектами. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий объяснил, что школы объединят ученых разных факультетов для решения научных задач. В рамках реформы также планируется, что студенты смогут выбирать курсы вне зависимости от их принадлежности к факультетам, рассказал декан факультета ВМК Игорь Соколов.

Реформа МГУ обсуждалась с 2019 года. Как писал The Bell, реформа могла позволить ректору Виктору Садовничему установить полный контроль над факультетами и подготовить структуру управления МГУ для своего преемника.