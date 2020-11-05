В результате реформы в МГУ создадут семь научных школ

В МГУ появятся семь научно-образовательных школ, в которые войдут существующие факультеты, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на программу развития вуза до 2030 года.
В МГУ появятся научные школы "Космос", "Сохранение мирового культурно-исторического наследия", "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект", "Математические методы анализа сложных систем", "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология", "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина", "Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг". Предполагается, что каждая школа объединит несколько факультетов.
По словам источников газеты, руководство вуза отказалось от идеи ликвидации самих факультетов. Каждая школа займется одним или двумя стратегическими проектами. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий объяснил, что школы объединят ученых разных факультетов для решения научных задач. В рамках реформы также планируется, что студенты смогут выбирать курсы вне зависимости от их принадлежности к факультетам, рассказал декан факультета ВМК Игорь Соколов.
Реформа МГУ обсуждалась с 2019 года. Как писал The Bell, реформа могла позволить ректору Виктору Садовничему установить полный контроль над факультетами и подготовить структуру управления МГУ для своего преемника.
- На основе существующих 42 факультетов и более 20 институтов МГУ планировалось создать 14 школ, из них шесть – естественно-научные, четыре – социальных наук и еще четыре – гуманитарных. Должен был измениться и учебный процесс: студент должны были поступать не на конкретный факультет, а в школу, и первые два курса учиться по общим курсам в ней. Только после этого он должен будет выбрать конкретное направление внутри школы и еще два года изучать дисциплины профессионального блока.
- Объединить факультеты предлагал еще в начале 2019 года Владимир Путин, но реформа стала сюрпризом для чиновников от образования. Объявляя о реформе, Виктор Садовничий отсылал к новой программе развития МГУ до 2030 года, которая будет утверждаться осенью, но в черновике документа есть только общие фразы об объединении.
- Главной целью реформы собеседники The Bell называли повышение управляемости и контроля ректора над факультетами. Сейчас деканов тайным голосованием выбирают ученые советы факультетов: это закреплено и в уставе МГУ и даже в Трудовом кодексе. Ректорат может влиять на выборы только неформально или путем прямых нарушений устава. Это приводит к скандалам: в 2013 году Виктор Садовничий отменил результаты выборов на юрфаке после того, как действующий декан проиграл своему сопернику, и преподаватели факультета безрезультатно жаловались на ректора Дмитрию Медведеву.
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