В результате атаки дронов в Дубае случился пожар вблизи аэропорта

Власти эмирата Дубай сообщили о пожаре вблизи международного аэропорта "в результате инцидента с беспилотником". Загорелся один из топливных резервуаров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В аэропорту приостанавливали полёты. Позднее стало известно о постепенном возобновлении рейсов по отдельным направлениям.

Утром 16 марта в Минобороны ОАЭ сообщили, что силы ПВО "реагируют на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана". Звуки взрывов, как отметили в ведомстве, являются результатом перехвата ракет и беспилотников системами ПВО.

Кроме того, беспилотник атаковал ключевой порт Фуджейра, пишет Bloomberg cо ссылкой на власти эмирата. После атаки начался пожар на нефтехимическом комплексе. Погрузки нефти были приостановлены в качестве меры предосторожности, пока оценивается ущерб, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, повреждены военные объекты и нефтехранилища. В ответ Иран наносит удары по военным базам США и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.



