В результате авиаудара по Дамаску погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли, 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и его окрестностям поздно вечером 18 февраля. Об этом сообщили сирийское государственное агентство SANA и Минобороны Сирии.

Сирийская сторона утверждает, что обстрел вёлся армией обороны Израиля со стороны Голанских высот. Минобороны Сирии утверждает, что большинство ракет были сбиты, но некоторые из них попали в жилые районы.

Агентство Reuters сообщает, что один из снарядов упал в центральном районе Дамаска, рядом с неким комплексом безопасности, но подробности не раскрываются.

The Guardian пишет, что ракета упала рядом с иранским культурным центром.

Orient News, сирийское оппозиционное СМИ, заявило, что удары были нанесены по представителям иранской милиции в школе в районе Кафар-Суса в Дамаске, пишет The Times of Israel. По данным Orient News, израильские самолёты нанесли удары по иранским и сирийским военным объектам возле международного аэропорта Дамаска в пригородах к югу от сирийской столицы.

Как правило, израильские военные не комментируют конкретные удары, но ранее армия признавала удары по проиранским группировкам в Сирии. Военные также рассказывали, что атакуют партии оружия, предназначенные для ливанской радикальной группировки "Хезболла", напоминает The Times of Israel.

Представители Израиля также обвиняли Иран в военных поставках джихадистам в Сирии под видом гуманитарной помощи – на фоне недавнего землетрясения.