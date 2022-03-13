В результате авиаудара РФ по полигону под Львовом погибли 35 человек

35 человек погибли и 134 получили ранения в результате российского авиаудара по Яворивскому военному полигону, в 25 километрах от границы с Польшей. Об этом 13 марта сообщила Львовской обладминистрация.

По данным властей, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны. Самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря. Оттуда, как утверждается, производились удары.

После атаки глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над страной.

Украинские власти также сообщили об авиаударе по жилым кварталам Чернигова. Разрушено девятиэтажное здание. Погиб один человек.

СМИ Николаева сообщают о гибели девяти человек в результате бомбардировки города.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 марта были слышны сигналы воздушной тревоги в Киеве, Виннице, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Днепропетровской области и других регионах Украины.

В ночь с субботы на воскресенье стало известно, что украинская армия нанесла удары по двум командным пунктам российской армии на территории Украины. О количестве погибших и раненых пока не сообщается.