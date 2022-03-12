Джо Байден распорядился выделить Украине $200 млн на оборону

Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине оружие и другую помощь, включая содействие в подготовке военных, на сумму в 200 миллионов долларов.

Этим решением, о котором в субботу сообщил Белый дом, общий объём американской поддержки Киеву в сфере безопасности за последний год увеличился до 1,2 миллиарда долларов.

Распоряжение Байдена адресовано госсекретарю США Энтони Блинкену, которому поручено использовать ресурсы Минобороны в рамках закона о содействии иностранным государствам.

Ранее Конгресс США одобрил экстренную помощь Украине на 13,6 миллиарда долларов. Средства заложены в федеральный бюджет до конца сентября этого года объёмом в полтора триллиона.

Пакет экстренной помощи Киеву предусматривает выделение 3,5 миллиарда долларов на оплату поставок военной техники и снаряжения и 3 миллиарда на размещение и содержание войск США, которые передислоцируются в Восточную Европу в связи с агрессией России против Украины, отмечает "Голос Америки".