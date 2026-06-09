В результате ночной атаки на Чугуев и Харьков есть погибшие и раненые

Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли три человека, еще трое ранены. В Харькове пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщают местные власти.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированом ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что врачи оказали помощь троим детям, среди них – годовалый мальчик.

В результате атаки повреждены жилые дома, бизнес-центр, административные и производственные помещения, кафе, церковь и автомобили. "Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом. У дома сгорели автомобили, десятки машин повреждены, выбиты окна в окрестных домах. Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом между восьмым и девятым этажами. К счастью, он не сдетонировал. Жители были эвакуированы", – написал Игорь Терехов.

В Чугуеве, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), повреждены гаражи, автомобили, жилые и другие здания, пишет Настоящее время.

В Днепропетровской области пострадали три человека. Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в Никопольском районе ранены два человека, повреждены инфраструктура, многоэтажные и частные дома, аптека, кафе, хозяйственная постройка и автомобили. Одна женщина получила легкие ранения в Павлоградском районе во время удара по частному дому.

В утренней сводке Воздушных силах ВСУ говорится, что Россия в ночь на девятое июня атаковала Украину двумя ракетами Х-59/69 и 166 беспилотниками, из них силы ПВО сбили 146 дронов.

Российские военные ночные удары не комментировли. На протяжении всей полномасштабной войны власти России отрицают намеренные удары по гражданским объектам в Украине.