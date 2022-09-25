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В результате обстрела Херсона погиб пророссийский экс-депутат

Алексей Журавко

Утром в воскресенье был совершён ракетный удар по центру Херсона. Под обстрелом оказалась гостиница Play Hotel by Ribas, в которой проживала съёмочная группа российского телеканала RT. Никто из журналистов не пострадал.

Официальные российские СМИ сообщают, что в результате обстрела погибли два человека. Один из них - бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он начал свою политическую карьеру как борец за права инвалидов (он родился без одной руки и с деформациями ног).

Журавко избирался в Раду от пророссийской Партии регионов. В декабре 2020 года переехал в Россию. Служба безопасности Украины подозревала Журавко в создании террористической организации.

В 2022 году, после взятия Херсонской области под контроль российских войск, Журавко вернулся в Херсон. Экс-депутат призывал Россию ввести экономическую блокаду Украины и выступал за "денацификацию" всей украинской территории.

ВСУ и украинские власти пока не прокомментировали обстрел Херсона.

Кроме того, в ночь на воскресенье произошли обстрелы Одессы российскими беспилотниками. Также были обстреляны Николаев, Запорожье, ряд населённых пунктов Днепропетровской области.

Утром в воскресенье член совета пророссийской администрации Мелитополя Владимир Рогов сообщил, что в городе произошёл взрыв. Подробности пока неизвестны.

  • В сепаратистских "ЛНР" и "ДНР", Херсонской и части Запорожской области Украины сейчас проходят так называемые референдумы о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября и продлится пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.

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