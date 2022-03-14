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В результате ракетного удара по центру Донецка погибли более 10 человек

Последствия обстрела

В результате удара по центру контролируемого поддерживаемыми Россией сепаратистами города Донецк в понедельник есть погибшие мирные жители. По последним данным экстренных служб так называемой "ДНР", погибли 17 человек, минобороны России сообщает о 20 погибших и 28 пострадавших.

Удар предположительно был нанесён ракетой "Точка-У" с кассетным боеприпасом. Сепаратисты утверждают, что сбили её, но взрыв всё равно произошёл - в людном месте, у здания банка почти в самом центре города. На многочисленных фотографиях и видео с места взрыва можно увидеть раненых и тела убитых мирных жителей.

Сепаратисты и российское Минобороны обвинили Украину в нанесении удара по Донецку. Представитель российского Минобороны назвал его "военным преступлением", заявив, что в том месте, куда попала ракета, не было никаких военных объектов. Украинская сторона отрицает, что произвела ракетный обстрел.

Обстрел - по числу жертв среди мирных жителей один из крупнейших с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году - произошёл на фоне широкомасштабного российского вторжения в Украину и наступления поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе. Сообщается об обстрелах контролируемых Украиной городов Донбасса, в частности Мариуполя, Авдеевки, Северодонецка, а также других городов Украины, включая Киев. При этом российская сторона, как утверждают расследователи, использовала кассетные боеприпасы.

За всё время с начала российского вторжения, по данным ООН, погибли более 500 мирных жителей Украины, в том числе несколько десятков на территориях, контролируемых сепаратистами.

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