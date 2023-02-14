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В результате стрельбы в Университете Мичигана погибли три человека

Мичиган, 14 февраля 2023 года

В результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США погибли три человека. Ещё пятеро ранены – все они находятся в критическом состоянии. Нападавший погиб – вероятно, он покончил с собой.

Стрельба произошла накануне вечером в главном кампусе университета. Через четыре часа служба безопасности вуза сообщила, что нападавший умер, судя по всему, застрелившись. Однако не уточняется, случилось это до или во время встречи с полицией.

Служба безопасности вуза рассказала, что 43-летний подозреваемый не был связан с университетом, мотив его нападения неясен, до случившегося университет никаких угроз не получал. Официальные лица отказались представить подробности о жертвах, связь некоторых из них с университетом ещё выясняется.

В главном кампусе Университета Мичигана, в котором живут и учатся около 50 тысяч студентов, на два дня отменили занятия – "чтобы дать себе время подумать, погоревать и побыть вместе", сообщила президент вуза Тереза Вудрафф.

По данным Gun Violence Archive, в 2022 году в США произошло 648 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли не меньше 676 человек, ранены более 2700.

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