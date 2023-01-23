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В результате стрельбы в Калифорнии погибли 10 человек, ранены ещё 10

Утро после стрельбы в Монтерей-Парке, 22 января 2023 года

В результате стрельбы в Монтерей-Парке американского штата Калифорния погибли десять человек, ещё не менее десяти пострадали. 72-летний подозреваемый покончил с собой.

Стрельба произошла в студии бального танца в канун нового года по лунному календарю. Среди убитых – пять женщин и пять мужчин. По словам инструкторов по танцам, которые проводили занятия в студии, погибшим "по 50-60 лет". Ещё как минимум десять человек ранены, семеро из них остаются в местной больнице.

Тело подозреваемого, которого полиция опознала как 72-летнего Хуу Кан Трана, был найдено в фургоне в соседнем городе Алхамбра. Многочасовой штурм фургона транслировался в прямом эфире. Подозреваемый покончил с собой. Мотивы преступления пока неизвестны, расследование продолжается.

Полицейские и местные политики поблагодарили двух местных жителей, которые отобрали у Хуу Как Трана пистолет в Алхамбре. Полиция подозревает, что в этом городе он тоже планировал нападение на танцевальную студию. Полицейские идентифицировали оба пистолета Хуу Кан Трана. Владение одним из них в Калифорнии может быть незаконно.

Монтерей-Парк и Алхамбра – пригороды Лос-Анджелеса, их население составляют преимущественно выходцы из азиатских стран. На празднование нового года, который отмечается в странах Азии и азиатских диаспорах по лунному календарю, там собрались тысячи человек. По сообщениям очевидцев в Монтерей-Парке, гуляющие не сразу смогли отличить звуки выстрелов от звуков запущенных фейерверков.

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