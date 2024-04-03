В результате теракта в "Крокусе" погибли шесть детей

В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибло шесть детей. Ещё семь пострадали. Об этом со ссылкой на последние данные сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По словам омбудсмена, из семерых пострадавших детей двое лечатся дома, а пятеро находятся в больнице. Из них двое в тяжёлом состоянии, а трое в состоянии средней степени тяжести. Львова-Белова заявила, что прогнозы врачей положительные.
ТАСС уточняет, что ранее было известно о пяти погибших детях в результате теракта. Всего в списках погибших в "Крокус Сити Холл" числится 144 человек, пострадали более 550 человек.
РИА Новости сообщает, что по состоянию на 3 апреля тела 84 погибших были переданы родственникам для захоронения из морга в Царицыно.
- Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находились больше 6000 человек. Группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. По последним данным, погибли 144 человека, более 380 пострадали. Следственный комитет ранее сообщал о задержании 12 подозреваемых. Известно об аресте десяти из них — в основном граждан Таджикистана.
- О своей причастности к теракту заявила террористическая группировка "Исламское государство". В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает.
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