В результате теракта в "Крокусе" погибли шесть детей

В результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибло шесть детей. Ещё семь пострадали. Об этом со ссылкой на последние данные сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, из семерых пострадавших детей двое лечатся дома, а пятеро находятся в больнице. Из них двое в тяжёлом состоянии, а трое в состоянии средней степени тяжести. Львова-Белова заявила, что прогнозы врачей положительные.

ТАСС уточняет, что ранее было известно о пяти погибших детях в результате теракта. Всего в списках погибших в "Крокус Сити Холл" числится 144 человек, пострадали более 550 человек.

РИА Новости сообщает, что по состоянию на 3 апреля тела 84 погибших были переданы родственникам для захоронения из морга в Царицыно.