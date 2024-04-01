СК ходатайствует об аресте ещё одного задержанного по делу "Крокуса"

Следственный комитет России в понедельник ходатайствовал об аресте ещё одного задержанного по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Как сообщило ведомство, подозреваемого зовут Якубджони Юсуфзода. По версии следствия, со своей банковской карты он переводил одному из предполагаемых участников нападения деньги на проживание, причём переводы продолжались и после теракта.

Государственное "РИА Новости" сообщает, что Юсуфзода был задержан 25 марта во время проверки документов и получил 12 суток административного ареста за неповиновение полиции. Теперь ему предъявлены обвинения по статье о террористическом акте.

Юсуфзода - уже десятый подозреваемый в соучастии в нападении на "Крокус Сити Холл". Ранее были арестованы четыре гражданина Таджикистана, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта, и пять человек, которые, по версии правоохранительных органов, были соучастниками нападавших - сдавали им жильё, продали автомобиль, на котором они приехали к концертному залу, или переводили деньги.

Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной форме устроили стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", затем там произошёл взрыв и начался пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека, ещё 382 пострадали. Телеграм-канал "База" сообщает также о 95 пропавших без вести.



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