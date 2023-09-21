В РФ из-за санкций начались сбои с импортом продукции для диабетиков

В России начались сбои с импортом систем мониторинга глюкозы, необходимых для страдающих диабетом. Об этом "Коммерсанту" рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Наталья Мокрышева.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут. Продукция Medtronic состоит из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика, измеряющего уровень глюкозы.

После того, как в мае власти США внесли комплектующие к таким системам в список продукции двойного назначения, медицинские изделия ирландско-американской компании Medtronic стали недоступны в России.

Информацию о нехватке сенсосров этой компании журналистам подтвердили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга и московские поставщики. В самой Medtronic "Коммерсанту" рассказали, что их сотрудники "работают над обеспечением стабильных поставок" продукции в Россию.

Пока на российском рынке осталась продукция от американской компании Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет.

В августе, по информации "Коммерсанта", Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране китайскую систему мониторинга глюкозы. Однако, по словам директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, она не соответствует "требованиям для пациентов".