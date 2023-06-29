Мурашко: в Минздраве обсуждают запрет на закупку импортных ИВЛ

Запрет на государственные закупки иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких обсуждают в экспертном сообществе, заявил "Интерфаксу" глава Минздрава России Михаил Мурашко. Ранее Минпромторг предложил отказаться от закупок импортных аппаратов.

Мурашко заявил, что в России существует свое производство ИВЛ.

28 июня издание "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства сообщило, что Минопромторг предложил ввести запрет на закупку в государственные больницы ИВЛ зарубежного производства.

В ведомстве эту инициативу объяснили тем, что необходимо поддержать отечественных производителей аппаратов. В проекте уточнялось, что эти производители "могут закрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме".

В России ИВЛ производят две основные компании: АО "КРЭТ" (принадлежит госкорпорации "Ростех") и фирма "Тритон-электроникс". Вместе они выпускают около 36 тысяч аппаратов в год. В записке Минпромторга говорится, что среднегодовая потребность в ИВЛ для государственных больниц составляет 2700 аппаратов.

Генеральный директор центра компетенций "Ростеха" Сергей Дмитроченко сказал "Ведомостям", что на российском рынке ИВЛ велика доля зарубежных разработчиков, самые крупные из которых - немецкие и китайские. По данным директора консалтинговой фирмы "Регмедикал" Евгения Алехина, сейчас в России нет проблем с поставкой зарубежных аппаратов ИВЛ. Он добавил, что в российских законах достаточно норм, чтобы поддерживать отечественного производителя.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что предложение Минпромторга поможет больницам застраховаться от нехватки зарубежных комплектующих и проблем с обслуживанием аппаратов. Она считает, что российская техника не уступает импортной по качеству.

Директор консалтинговой фирмы "Регмедикал" Евгений Алехин при этом заметил, что во время пандемии все "нежелательные события" с аппаратами ИВЛ приходились на российское оборудование. Работавший в ковидном стационаре врач Александр Ванюков сказала "Ведомостям", что ограничения Минпромторга никак не помогают ни пациентам, ни медикам.

Как уточняет "Интерфакс", зампред Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора предупредила, что предложение Минпромторга может привести к рискам для жизни пациентов. "Ни в коем случае нельзя устраивать демонстрационные отказы от зарубежных технологий", - подчеркнула она. Киркора добавила, что к разработке проекта постановления "никто не привлекал пациентские организации".