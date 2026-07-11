В РФ к дежурству на заправках привлекают учителей и волонтёров

В Краснодарском крае школьных учителей заставляют дежурить на автозаправочных станциях, чтобы успокаивать водителей на фоне дефицита топлива. Такую разнарядку по школам разослала администрация Динского района. Педагоги в свой отпуск должны приезжать к заправкам и следить за порядком. За это им бесплатно предоставляют чай и кофе.

В местных пабликах распоряжение вызвало бурю возмущения, в том числе со стороны учителей, отмечает "Настоящее Время". Телеграм-канал "Антиджоб.нет", собирающий сведения о недобросовестных работодателях, цитирует такой комментарий: "Мы, молодые учителя, не весим даже 50 кг и должны угоманивать злых людей на заправке. Бесплатно и обязательно, а не то будут вопросы и не дай бог увольнения!"

Корреспондент издания "Живая Кубань" связался с Управлением образования администрации Динского района, где факт дежурства учителей на АЗС не отрицали, но пояснили, что учителя сами рвутся дежурить на заправках, причём исключительно мужчины.

В Псковской области чиновники тоже ищут "волонтёров" для дежурства на АЗС "Сургутнефтегаз". Волонтёры должны информировать водителей о правилах отпуска топлива и помогать регулировать очереди на территории АЗС. Что им за это будет, в объявлении не говорится. На заправках "Псковнефтепродукта" дежурят дружинники.

Как отмечает издание о российских регионах "7x7", в Карелии, Мордовии, Орловской, Нижегородской, Липецкой, Псковской, Астраханской и Кировской области рассылаются смски о введении системы отпуска бензина по чётным и нёчетным числам в зависимости от госномера автомобиля. Власти Иркутской области предложили ввести электронную запись на заправку, чтобы избежать очередей, пишет "Сибирский экспресс".

В администрацию Перми подано уведомление о проведении митинга по теме дефицита бензина. Других сообщений об организованных протестах в этой связи нет.

Топливный кризис в России начался в июне. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на свободную продажу бензина. Власти России запретили экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о начале импортных поставок и наращивании дополнительных объемов производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. По данным Reuters, производство бензина в России в данный момент удовлетворяет лишь 65% сезонного спроса.

Судя по комментариям пользователей Telegram, которые исследовала "Новая газета Европа" и проект Vox-Harbor, сильнее всего кризис ощущается на оккупированных территориях Украины, в Москве и Московской области и на юге России: лидирует аннексированный Крым, за ним следуют Москва, так называемая "ДНР", Краснодарский край, Ростовская и Московская области. За Уральским хребтом проблему активнее всего обсуждают в Забайкальском крае, Иркутской области и в Тыве. Ни одного комментария о дефиците бензина или об ограничениях на его покупку журналиcтам "Новой газеты Европа" не удалось найти только в трех регионах: Курганской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономных округах.