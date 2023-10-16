В РФ объявили в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина

МВД России объявило в розыск Марка Фейгина, бывшего адвоката, оппозиционно настроенного общественного деятеля и владельца популярного ютьюб-канала. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на базу розыска МВД.

В карточке розыска, как обычно, не упоминается статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Фейгин. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. В вину Фейгину в частности вменяется участие в деятельности созданной Ильёй Пономарёвым оппозиционной организации "Съезд народных депутатов", признанной в России нежелательной, и "регулярное освещение" деятельности воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России".

"В принципе, всё было ожидаемо, ничего нового", - написал Фейгин в телеграме. Он живёт за пределами России.

По статье о так называемых фейках грозит до 10 лет лишения свободы. По ней выносились в том числе заочные приговоры, в частности живущим за рубежом Александру Невзорову или Илье Красильщику.

Марк Фейгин был депутатом Госдумы первого созыва (1993-1995), затем был адвокатом. Он в частности защищал группу Pussy Riot по делу о так называемом панк-молебне в Храме Христа Спасителя в Москве, а также взятую в плен украинскую военную лётчицу Надежду Савченко. В 2018 году его лишили в России адвокатского статуса. Его также внесли в реестр "иностранных агентов".

Фейгин - владелец ютьюб-канала, имеющего более двух миллионов подписчиков. Особенную популярность после начала войны в Украине приобрели его совместные эфиры с бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Недавно из-за конфликта ведущих эти эфиры прекратились.