В РФ разрешат ремонт медтехники неоригинальными запчастями

Российские медицинские учреждения с 1 сентября 2023 года смогут ремонтировать оборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Росздравнадзора



В ведомстве опасаются введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения — одной из последних, пока не затронутых ограничениями. При этом большая часть высокотехнологичной медицинской техники в российских больницах и клиниках произведена за рубежом и должна регулярно вывозиться для ремонта за границу.

Например, рентгеновские трубки для компьютерных томографов необходимо менять раз в полтора года, однако их основными производителями являются компании из Нидерландов, Германии, США и Японии, и в случае введения новых санкций сотрудничество с ними может оказаться невозможным.

Пока у государственных клиник не возникало проблем с вывозом медтехники для ремонта за рубеж. В то же время, как рассказал "Коммерсанту" источник на рынке частной медицины, летом прошлого года один из швейцарских производителей аппаратов для вентиляции легких отказался обслуживать уже поставленные в Россию ИВЛ в одной из крупных московских клиник.

Весной прошлого года правительство запретило вывоз из страны ряда товаров, в том числе медтехники. В Минздраве тогда утверждали, что компании могут получить временное разрешение на вывоз из страны медтехники для ремонта. Однако возврат медоборудования в Россию, как пишет издание, также может быть осложнён. Например, в том случае, если ремонта требуют комплектующие, попадающие в категорию товаров двойного назначения, такие как чипы.

Чтобы избежать рисков невозврата, Росздравнадзор предлагает разрешить использовать для ремонта и обслуживания медтехники в России комплектующие, не предусмотренные производителем.

Как отмечают эксперты, существенная часть медтехники в России и сейчас обслуживают несертифицированные сервисные центры, однако они могут предоставить только типовые детали. Высокотехнологичное медоборудование, зачастую состоит из уникальных элементов, технологию создания которых знает только компания-производитель, и на её воссоздание уйдёт несколько лет.

Кроме того, разработка собственных комплектующих или даже моделей медтехники будет стоить дороже, чем покупка их за рубежом, пишет "Коммерсантъ".