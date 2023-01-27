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Япония расширила санкции против России за войну в Украине

Иллюстративное фото

Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов в рамках санкций, введённых в отношении Москвы за военное вторжение в Украину. Об этом сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

С этого же дня вводится запрет на продажу в Россию оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме того, в перечень внесены оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты.

Экспортные ограничения коснутся 49 российских организаций.

Япония также расширила список персональных санкций. Токио замораживает активы 22 лиц и 3 организаций из России. Под санкции подпали, в частности, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ и политолог Александр Дугин.


Токио также вводит санкции против российской корпорации "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КАМАЗ".

  • После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
  • Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года.

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