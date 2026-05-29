В РФ приостановили продажу еще 64,5 млн бутылок воды "Джермук"

Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации в России еще 64,5 миллиона бутылок минеральной воды "Джермук" армянской компании "Джермук Групп".

Основанием для этого решения, как утверждается, стали "нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании". В воде якобы было выявлено превышение содержания гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов.



По данным Роспотребнадзора, ранее "Честный знак" заблокировал реализацию на территории России 38,4 миллиона бутылок воды "Джермук".

Власти России на фоне заявлений армянского руководства о сближении с ЕС и перед парламентскими выборами, которые состоятся в Армении 7 июня, уже ввели ряд ограничений. В частности, был введен запрет на ввоз цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Кроме того, были приостановлены продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей – ЗАО "Веди-Алко", ООО "Абовянский коньячный завод" и ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян".

Москва также пригрозила приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой 26 мая предложил также ограничить импорт крепкого алкоголя из Армении. Он утверждает, что в Россию экспортируется 78% армянского крепкого алкоголя.