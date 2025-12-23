В РФ рассматривается не менее 5 дел о госизмене против участников войны

В России по статье о госизмене судят как минимум ещё четырёх участников вторжения в Украину, помимо военнослужащего из Тувы Антона Куруу, о деле которого издание Сибирь.Реалии сообщило 22 декабря.

Данные об этом приводит Сибирь.Реалии, рассказывая о том, что известно об обвиняемых. Это Александр Фирстов, Георгий Бордзов, Никита Богомолов и Артём Харин.

Александру Фирстову 30 лет, он родился в селе Николо-Павловское, недалеко от Нижнего Тагила в Свердловской области, следует из данных утечек. После окончания школы и службы в армии Фирстов поступил в Свердловский областной медицинский колледж, который окончил в 2019 году, а затем еще год проходил курсы переподготовки на врача скорой помощи. В феврале 2022 года его приговорили к одному году условно и такому же испытательному сроку по статье о нанесении телесных повреждений - во время драки он откусил оппоненту часть носа. По данным правозащитного центра "Мемориал", Александр Фирстов был наёмником ЧВК "Вагнер", служил медиком. На сайте "Миротворец" указано, что Фирстов "в период с февраля 2022 по май 2023 года был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Эту информацию Сибирь.Реалии из других источников подтвердить не смогли.

Когда Фирстов вернулся с фронта, неизвестно. В январе 2025 года его арестовали по уголовному делу о госизмене и участии в террористической организации, рассказывал "Мемориал". Ему вменяют попытку вступить в Легион "Свобода России". Другие подробности дела неизвестны.

24-летний Георгий Борздов - уроженец города Ясиноватая в Донецкой области Украины, ныне подконтрольного России. В 2019 или в 2020 году Борздов получил российское гражданство (обвинение в госизмене нельзя вменить иностранному гражданину) и переехал в Ростовскую область, свидетельствуют данные утечек. Никакой информации о том, как Борздов попал на фронт, Сибирь.Реалии найти не удалось. Но в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что в отношении арестованного Борздова было возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на госизмену и покушение на участие в террористической организации, а также самовольное оставление части. Последнюю статью не могут вменить не военнослужащему. В чем суть обвинений, неизвестно.

Никиту Богомолова из Кирова тоже обвиняют по статьям о госизмене, самовольном оставлении части, участии в террористической организации и содействии террористической деятельности. Когда именно его задержали, неясно. Подробности дела неизвестны. Про 35-летнего Богомолова известно, что он закончил ВятГУ и служил в армии.

Ещё один военнослужащий из Кировской области - 23-летний Артем Харин. Его обвиняют по статьям о госизмене, диверсии и участии в террористической деятельности. Он родился в небольшом поселке Кумены. В 2017 году его дважды привлекали к уголовной ответственности за кражу - медной катушки и другого имущества, известно из данных утечек. Каким было наказание по обоим уголовным делам, Сибирь.Реалии выяснить не удалось.

Вероятно, Харин был мобилизован. Его мать опубликовала данные о сыне в одной из групп по поиску пропавших на войне. В январе 2024 года Харина внесли в список экстремистов и террористов. Дело поступило в суд 14 января того же года, однако никаких данных о том, был ли вынесен приговор, нет. В чем суть обвинений, неизвестно.

О деле в отношении уроженца Тувы Антона Куруу Сибирь.Реалии писали накануне. Оно поступило в суд 21 ноября 2025 года. Когда было возбуждено уголовное дело и в чем его суть, неизвестно.