В РФ с начала года в суды поступило более 2 тысяч дел о "самоволке"

С начала 2023 года в российские суды поступило 2076 уголовных дел о самовольном оставлении части. Это уже вдвое больше, чем за весь прошлый год, подсчитала "Медиазона".

К июню военные суды в России выносили по 100 приговоров каждую неделю по статье о самовольном оставлении части или места службы. Большинство осужденных по этой статье – мобилизованные, отмечает издание.

Ранее, как заметили журналисты, в большинстве подсудимые получали условные сроки. По последним оценкам, такой приговор выносят более чем в половине случаев. Однако теперь мобилизованные получают реальный срок чаще, чем контрактники. В итоге суды реже возвращают на фронт мобилизованных, которые сбежали со службы, отмечает "Медиазона".

29 июня, стало известно об одном из самых суровых приговоров за оставление воинской части – мобилизованному из Приморья дали девять лет за три побега с места службы.