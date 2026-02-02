В РФ учёные будут прорабатывать целесообразность поездок за рубеж

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам и НИИ при приглашениях на мероприятия в "недружественные" страны "прорабатывать целесообразность участия в них". Об этом сообщил T-invariant со ссылкой на письмо ведомства. "Ведомости" пишут, что рекомендации связаны с арестом в Польше российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины.

В копии письма за подписью замглавы Минобрнауки Константина Могилевского от 26 января говорится, что ведомство рекомендует "тщательно оценивать характер подобных мероприятий на предмет возможной политизации их повестки и предварительно прорабатывать целесообразность участия в них", а в случае необходимости отправлять информацию в министерство, отмечает "Настоящее Время".

Собеседник "Ведомостей" рассказал, что нескольким учёным в одном из вузов заморозили запланированные командировки на весну 2026 года до получения письма от Минобрнауки. Еще несколько учёных, командировки которых пока в силе, по его словам, опасаются задержания в западных странах "под политическими предлогами".

В НИЯУ МИФИ изданию сообщили, что сокращение международных контактов и командировок произошло гораздо раньше из-за санкций, в МГТУ имени Баумана заявили о сотрудничестве только с "дружественными" странами, а источник из структуры РАН рассказал, что некоторые российские специалисты в области гуманитарных наук в 2025 году продолжали ездить в командировки в страны Европы.

Еще один источник издания в одном из федеральных вузов сообщил, что в 2024–2025 годах в МГУ и Высшей школе экономики ученых и научных администраторов начали активно перенаправлять с привычных направлений командировок на Турцию и Саудовскую Аравию, а в 2025 году участились поездки в Иран.

В список так называемых недружественных стран сейчас входит 49 государств, в том числе США, Великобритания, Канада, страны ЕС, Швейцария, Норвегия, Япония и Южная Корея.

Александр Бутягин – заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Эрмитажа. С 1999 года он руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Бутягин продолжал работать там и после аннексии Крыма. О его задержании в Варшаве стало известно 11 декабря 2025 года. Российский учёный читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. По данным варшавской прокуратуры, в Украине его подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн гривен (4,8 млн долларов). В Украине российскому ученому может грозить до пяти лет лишения свободы.