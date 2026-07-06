В РФ в 2 раза увеличат число оснований для выдворения иностранцев

Глава российской Госдумы Вячеслав Володин заявил о расширении перечня административных правонарушений, за совершение которых иностранных граждан будут выдворять из России.



По его словам, изначально этот перечень планировалось увеличить с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях, но с учетом поступивших предложений число статей выросло до 45.

Речь идет о двух статьях: неповиновение пограничнику и дискриминация (нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии).

"Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере", – написал Володин в своём телеграм-канале.

Госдума уже приняла поправки в первом чтении. Согласно проекту закона, выдворять мигрантов предлагается в том числе за так называемую дискредитацию российских вооружённых сил, участие в несанкционированных митингах, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные призывы к действиям, "которые нарушают территориальную целостность" России. Выдворять иностранцев предлагается также за стрельбу в неположенных местах, создание помех транспорту, неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

Власти России взяли курс на ужесточение миграционного законодательства по указанию Владимира Путина после теракта в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года. За это время в Госдуме рассмотрели десятки антимигрантских инициатив. Одним из главных стало введение реестра ⁠контролируемых лиц, куда вносят всех иностранных граждан, которые якобы нарушили миграционное законодательство. После попадания в реестр им грозят фактический запрет на переезд и банковские операции, заключение брака, управление транспортными средствами и другие ограничения прав.

В России также изменили подход к выдворению иностранных граждан, решение о котором теперь может приниматься без суда, и запретили детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена по русскому языку (по данным правозащитников, это оставило без гарантрованного Конституцией права на образование более 80% несовершеннолетних иностранцев).