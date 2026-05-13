Госдума одобрила выдворение за участие в митингах или "дискредитацию"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выдворении из России иностранцев и лиц без гражданства за ряд правонарушений, в том числе участие в несогласованных митингах, так называемую дискредитацию Вооружённых сил, призывы к санкциям и хулиганство, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях: сразу в нескольких статьях появятся отдельные положения о наказании в виде административного выдворения из России, если нарушение было совершено иностранцем.

Выдворение в частности последует за участие в несогласованных митингах, дискредитацию российских вооружённых сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее граждан, а также за публичные "призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность РФ", принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, нарушение требований режима ЧС, КТО или военного положения, стрельбу в неположенных местах, создание помех транспорту, неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

Авторы инициативы, пишет ТАСС, также предлагают выдворять мигрантов за правонарушения, связанные с экстремизмом и "деструктивной информацией", в том числе "пропаганду экстремистской или нацисткой символики" и "злоупотребление свободой слова". Всего число административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, возрастёт до 58.

В пояснительной записке МВД упоминало массовые драки и беспорядки с участием мигрантов. Миграционные потоки, указывало ведомство, "нередко повышают уровень конфликтности, служат дополнительными аргументами оправдания ксенофобского насилия для идеологов экстремизма и терроризма".

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов при этом предполагал, что предложенный МВД законопроект не сильно повлият на мигрантов, поскольку они не склонны массово совершать нарушения, а за драки их и сейчас высылают из страны на длительные сроки, - пишет "Настоящее Время".

Власти России взяли курс на ужесточение миграционного законодательства по указанию Владимира Путина после теракта в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года. За это время в Госдуме рассмотрели десятки антимигрантских инициатив.

В России в частности изменили подход к выдворению (с 5 ⁠февраля 2025 постановление о выдворении из страны выносит не суд, а должностное лицо, то есть начальник отдела полиции, подчинённые которого, например, и задержали иностранного гражданина), и запретили детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена по русскому языку, что, по мнению правозащитникова, нарушает гарантированное Конституцией право на образование.