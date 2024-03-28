В РФ возбуждено 13 уголовных дел по статье об "иноагентах"

В России были возбуждены 13 уголовных дел против людей, объявленных властями так называемыми иностранными агентами, по статье о несоблюдении обязанностей иноагента. Об этом на прошлой неделе сообщил "Интерфаксу" начальник управления контроля и надзора за электронными коммуникациями Роскомнадзора Евгений Зайцев. Внимание на его высказывание СМИ, в частности Сибирь.Реалии и "Медиазона", обратили сегодня - в связи с уголовным делом против журналистки Евгении Балтатаровой.

По словам Зайцева, только за отсутствие маркировки "иноагента" и только в нынешнем году были выписаны штрафы на 3,7 миллиона рублей. "Информацию об иноагентах, нарушивших российское законодательство, мы передаем в Следственный комитет для возбуждения соответствующих уголовных дел", — сказал чиновник.

"Медиазона" отмечает, что со второй половины 2023 года количество протоколов, составленных на участников реестра "иностранных агентов", стало резко увеличиваться. Потенциально уголовные дела могут быть сейчас возбуждены против 93 человек, поскольку им уже были выписаны два или более штрафа по административной статье.

Все 13 имён людей, против которых возбудили уголовные дела по статье о неисполнении обязанностей иноагента, не известны. Ранее сообщалось всего о нескольких таких случаях - в отношении участников движения наблюдателей на выборах "Голос" Владимира Жилинского, Артема Важенкова и Сергея Пискунова, а также журналиста Дениса Камалягина. Sota называет ещё несколько имён - по данным издания, уголовные дела возбуждены в отношении политолога Фёдора Крашенинникова, активисток из Владивостока Регины Дзугкоевой и Татьяны Намазбаевой, активиста из Татарстана Руслана Айсина. Официально об этих делах не сообщалось.

Осенью прошлого года в Казани была арестована журналистка Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашева, её - первую в России - обвинили по статье о непредоставлении документов для включения самой себя в реестр "иностранных агентов". Это другая статья, дело по ней можно возбудить и без предшествующих административных наказаний. Впоследствии ей добавили и обвинение в так называемых фейках об армии.

В четверг уехавшая в Казахстан журналистка из Бурятии Евгения Балтатарова, против которой уже возбуждено дело о так называемых фейках об армии, сообщила в своем телеграм-канале, что против неё возбудили уголовное дело о несоблюдении закона об "иностранных агентах". Журналистка пишет, что поводом для уголовного преследования стало отсутствие дисклеймера об "иноагентстве" в её публикациях и отчета о деятельности "иностранного агента".

Балтатарова не уточнила, откуда узнала о преследовании, однако в 2023 году Октябрьский районный суд Улан-Удэ три раза подряд штрафовал ее по административной статье о нарушении порядка деятельности "иностранного агента", отмечает "Медиазона".