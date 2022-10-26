В РФ возбуждено первое дело об оставлении части мобилизованным

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Обвиняемым стал младший сержант из Мирнинского района Якутии. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

Согласно опубликованной копии постановления о возбуждении дела, вечером 30 сентября мобилизованный сбежал из расположения войсковой части 46108 в Улан-Удэ (5-я отдельная танковая бригада, участвующая в войне в Украине). Уголовное дело возбудили 17 октября.

"Обвиняемый заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе", — уточнил Чиков в своем телеграм-канале. Имя мобилизованного в сообщении правозащитника не раскрывается, официальных комментариев властей пока нет.