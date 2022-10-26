В РФ возбуждено первое дело об оставлении части мобилизованным

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Обвиняемым стал младший сержант из Мирнинского района Якутии. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.
Согласно опубликованной копии постановления о возбуждении дела, вечером 30 сентября мобилизованный сбежал из расположения войсковой части 46108 в Улан-Удэ (5-я отдельная танковая бригада, участвующая в войне в Украине). Уголовное дело возбудили 17 октября.
"Обвиняемый заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". Сообщил, что после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе", — уточнил Чиков в своем телеграм-канале. Имя мобилизованного в сообщении правозащитника не раскрывается, официальных комментариев властей пока нет.
- Уголовная ответственность за самовольное оставление войсковой части мобилизованной была введена 24 сентября 2022 в пакете военных поправок в Уголовный кодекс, внесённых в Думу за день до объявления мобилизации. По соответствующей статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
- 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России из-за войны в Украине. Указ позволяет призвать на фронт фактически любого резервиста, хотя власти называют мобилизацию частичной и заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч человек.
- 5-я танковая бригада из Улан-Удэ понесла одни из самых больших боевых потерь в войне из всех воинских частей Сибири и Дальнего Востока, следует из подсчётов Сибирь.Реалии.
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