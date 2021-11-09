Единороссы от Татарстана выступили в Госдуме против единой системы власти 

Шесть депутатов Госдумы от Татарстана, представляющие партию "Единая Россия", проголосовали против закона о единой системе публичной власти.

Документ, который всё же был принят в первом чтении, снимает ограничения для губернаторов занимать должность не более двух сроков подряд, но при этом запрещает главам субъектов федерации называться президентами и наделяет президента России правом отстранять их от должности.

Ранее законодательную инициативу единогласно не поддержали депутаты Госсовета Татарстана - единственного региона России, где руководитель именуется президентом.

Должность президента Татарстана была введена местной властью накануне распада СССР - в июне 1991 года. Тогда Татарстан провозгласил себя суверенной республикой, объединяющейся с Российской Федерацией на договорной основе.

Впоследствии республика лишилась части полномочий, а её отношения с федеральным центром во многом стали похожими на отношения других субъектов федерации. Однако ряд атрибутов суверенитета остался, среди них - должность президента.

Законопроект о единой системе публичной власти был инициирован председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, а также сенатором Андреем Клишасом.

Документ существенно расширяет полномочия федеральной власти - в частности, закрепляет за ней право участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.

Ожидается, что законопроект, несмотря на протесты отдельных депутатов, будет принят уже в декабре и вступит в силу 1 июня 2022 года.