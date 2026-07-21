В РФ запретили две группировки хакеров, взломавших "Аэрофлот"

Верховный суд России во вторник признал экстремистскими и запретил хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, на которые Москва возлагает ответственность за кибератаки на критическую инфраструктуру и российские государственные учреждения. Слушания были закрытыми.

Группировку Silent Crow российский суд назвал "проукраинским объединением анонимных политически мотивированных хакеров-активистов". "Киберпартизаны BY", как утверждается в выводах Верховного суда РФ, входит в неформальную организацию "Сопротивление". Последнюю российские власти обвиняют в попытаках насильственной смены конституционного строя Беларуси.

Обе хакерские группировки, по утверждению российских властей, тесно сотрудничают между собой и осуществляют совместные кибератаки.

В конце июля 2025 года хакеры из группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY" взяли на себя ответственность за сбой в работе "Аэрофлота" и заявили о взломе и полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры российской авиакомпании.

В редакции расследовательского проекта "Система" тогда отмечали, что Silent Crow и белорусские киберпартизаны - это профессиональные айтишники, но в отчётах по кибербезопасности нет доказательств, что они связаны с каким-то государством или с какой-то разведкой.

В январе 2025 года Silent Crow брала на себя ответственность за утечку данных клиентов "Ростелекома", отмечает ASTRA.