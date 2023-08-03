В РФ запретили продажу гаджетов без 40 предустановленных приложений

Правительство России запретило производителям мобильной и компьютерной техники, а также телевизоров с функцией Smart TV продавать россиянам гаджеты, если на них не предустановлены 40 выбранных властями приложений. В их числе приложения "Яндекса", "ВКонтакте" и государственных телеканалов.

Расширенный перечень из 40 наименований утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс". Он вступит в силу 1 января 2024 года. В него входят в том числе "Дзен", "Одноклассники", OK Live, платежная система Mir Pay, "Госуслуги", VK Video, голосовой помощник VK "Маруся", приложения "Первого канала", НТВ и "Смотрим" (ВГТРК).

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбирает программы для предустановки Минцифры.

За продажу устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. В правительстве утверждали, что этот закон - "попытка установить справедливые правила игры и конкуренции с иностранным бизнесом" и "стимулировать спрос на отечественные решения".

Одна из крупнейших компаний Apple в 2021 году отказалась предустанавливать российские приложения и ПО и грозилась уйти с российского рынка. После этого документ стали называть "закон против Apple". Спустя несколько месяцев в качестве компромисса в гаджеты включили функцию выбора приложений из списка, которые пользователь мог бы скачать при активации устройства.

Китайские компании Huawei и Xiaomi, а также южнокорейская корпорация Samsung объявляли о готовности выполнить новые требования российского законодательства.