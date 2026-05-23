В РФ запретили продажу вина и коньяка трех армянских производителей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановила продажи алкогольной продукции трех крупных армянских производителей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе лабораторного контроля в напитках были обнаружены несоответствия обязательным физико-химическим показателям.

Под запрет попали вина и коньяки, которые производят ЗАО "Веди-Алко", ООО "Абовянский коньячный завод" и ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян". Среди них красное полусладкое вино "Гетап Вернашен", белое сухое вино "Веди Алко", "Армянский коньяк 5 звезд" и коньяк "Шахназарян ХО".

Также Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Это объясняется необходимостью "защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России".

Кроме того, Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении "Джермук". Согласно заявлению ведомства, проверка выявила, что химический состав воды не соответствует заявленной маркировке и превышает допустимый уровень содержания гидрокарбонат-ионов.