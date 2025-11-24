В РГБ создано спецхранилище для "русофобских" книг из Украины

В Российской государственной библиотеке (ранее называвшейся Государственной библиотекой СССР имени Ленина) создано специальное хранилище для изданных в Украине книг, вывезенных с оккупированными российскими войсками украинских территорий. Об этом рассказал "Ведомостям" генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.

По словам Дуды, в спецхранилище сейчас собрано 10-12 тысяч томов, которые были напечатаны на территории Украины и содержат, по его оценке, "откровенно националистический" и "русофобский" контент. Дуда пояснил, что в хранилище попадают книги, которые, в числе прочего, "отрицают роль России в Великой Отечественной войне" или "приписывают русским людям нелицеприятные качества", такие как "дикость и жестокость". Из его слов также следует, что в спецхран попадают книги об истории Украины, позиция авторов которых противоречит официальной позиции российских властей.

Дуда признал, что эти книги не входят в официальный перечень экстремистских материалов Минюста, то есть по закону доступ к ним не должен ограничиваться. Тем не менее, он выступил за то, чтобы подобные книги были изъяты из библиотек подконтрольных России украинских регионов. Кроме того, до конца 2025 года РГБ планирует опубликовать список всех этих книг на Национальной книжной платформе с рекомендацией для библиотек ограничить к ним доступ.

По словам Дуды, отбор литературы для спецхранилища осуществляется сотрудниками библиотек оккупированных городов, прежде всего Донецка и Луганска, после чего издания рассматриваются экспертным советом РГБ.

Спецхранилища для книг существовали в библиотеках во времена СССР. Там находились издания, которые власти считали противоречащими официальной советской идеологии, в том числе литература эмигрантских издательств, труды западных авторов, критиковавших СССР, или советских деятелей, официально признанных "врагами народа" или попавших в опалу. В последние годы был введён ряд ограничений на распространение и хранение книг так называемых "иностранных агентов", в том числе и в государственных и муниципальных библиотеках. Официально доступ к ним, однако, не запрещён - в отличие от изданий, включённых в список экстремистских материалов.