В РГГУ открыли вакансию биографа членов рода Путиных

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) открыл вакансию научного сотрудника, который проведёт исследование о роде президента России Владимира Путина. Об этом пишет "Медуза".

Издание обратило внимание на вакансию, которая появилась 23 апреля в единой системе проведения конкурсов на замещение должностей научных работников. Аналогичная информация опубликована на сайте вуза. Заявки, как отмечается, принимаются до 10 июня.

В объявлении говорится, что научному сотруднику за оклад в 82 тысячи рублей без надбавок предстоит провести исследование по теме "Коллективная биография членов рода Путиных в пореформенной России (1861-1917 гг.): переход от земледелия к мелкому городскому предпринимательству".

Как рассказывал ранее кандидат исторических наук Михаил Гершзон, предки Путина по социальному статусу были крестьянами, подробности их повседневной жизни в архивах обычно не сохранялись. В метрических книгах села Дудино под Тверью Гершзон нашел записи о крещении дедушки Путина по отцовской линии – Спиридона Ивановича – за 1879 год. Госагентство ТАСС писало, что инициировал работу по выверке информации о предках президента сотрудник Росатома Александр Любавин, отмечает Настоящее время.