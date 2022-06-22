В Риге арестован пророссийский активист Владимир Линдерман

Латвийский публицист и пророссийский политический активист Владимир Линдерман был во вторник задержан полицией в Риге по уголовному делу. Сегодня суд определил ему меру пресечения - заключение под стражу. Служба госбезопасности Латвии подозревает его в прославлении и оправдании преступлений против мира и человечности, совершенных войсками Российской Федерации в Украине. Также отмечается, что за свою деятельность Линдерман мог получать финансирование от российских структур.

Владимир Линдерман по прозвищу "Абель" - один из самых известных латвийских активистов, выступающих в поддержку России. Сам он утверждает, что борется за права русскоязычного населения Латвии. Ранее он состоял в Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2002 году просил в России политического убежища, но получил отказ. Линдерман основал в Латвии партию "За родной язык", которая в 2016 году была ликвидирована решением суда. Его неоднократно задерживали как в Латвии, так и в России по требованию латвийских сил госбезопасности: Линдермана обвиняли в хранении взрывчатых веществ, организации незаконных митингов, призывах к свержению государственной власти. В 2008 году он был оправдан латвийским судом по делу о хранении взрывчатки.

В 2022 году Линдерман неоднократно выступал в соцсетях в поддержку вторжения России в Украину.

Статья уголовного закона Латвии "Об ответственности за публичное прославление, отрицание, грубое пренебрежение или оправдание геноцида, преступлений против человечества, против мира или военных преступлений" предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, общественные работы или денежный штраф.