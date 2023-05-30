В Риге демонтировали памятник Александру Пушкину

Рижское агентство памятников переместило памятник русскому поэту Александру Пушкину из столичного парка Кронвалда на склад. Об этом сообщает портал LSM.lv. Позднее скульптуру планируют передать музею Союза художников.
Решение о перемещении памятника было принято в связи с тем, что ещё в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили её размещение в парке, рекомендовав выбрать другое место.
В марте 2023 года Совет по памятникам Рижской думы решил перенести памятник поэту. Это решение также поддержали в коалиции Рижской думы.
- Дискуссия о сносе советских памятников обострилась в странах Балтии после начала российского военного вторжения в Украину.
- В августе в Риге был снесён установленный во времена СССР памятник воинам советской армии. До этого монумент защищал подписанный Латвией и Россией договор. Парламент страны приостановил его действие в одностороннем порядке.
- В начале августа Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году.
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