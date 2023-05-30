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В Риге демонтировали памятник Александру Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в парке Кронвалда в Риге

Рижское агентство памятников переместило памятник русскому поэту Александру Пушкину из столичного парка Кронвалда на склад. Об этом сообщает портал LSM.lv. Позднее скульптуру планируют передать музею Союза художников.

Решение о перемещении памятника было принято в связи с тем, что ещё в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили её размещение в парке, рекомендовав выбрать другое место.

В марте 2023 года Совет по памятникам Рижской думы решил перенести памятник поэту. Это решение также поддержали в коалиции Рижской думы.

  • Дискуссия о сносе советских памятников обострилась в странах Балтии после начала российского военного вторжения в Украину.
  • В августе в Риге был снесён установленный во времена СССР памятник воинам советской армии. До этого монумент защищал подписанный Латвией и Россией договор. Парламент страны приостановил его действие в одностороннем порядке.
  • В начале августа Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году.
  • Решение об устранении советских памятников из публичного пространства также приняло правительство Эстонии.

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