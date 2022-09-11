В России - последний день голосования на выборах разных уровней

В России в воскресенье завершается голосование на выборах разных уровней. В 14 регионах выбирают их глав, в 6 проходят выборы законодательных собраний. В большинстве субъектов федерации, включая Москву, проходят выборы в местные органы власти, в Москве это депутаты муниципальных собраний.

Утром в воскресенье было объявлено, что дистанционным электронным голосованием в Москве воспользовались более 1,5 млн избирателей. Это больше, чем пришло на участки. С момента введения электронного голосования его критикуют оппозиция и независимые эксперты, утверждая, что оно создаёт возможности для фальсификаций. Власти это отрицают.

В 35 регионах голосование началось ещё 9 сентября, 10 сентября - в ещё 15. Возможность проводить трёхдневные выборы появилась после начала пандемии коронавирусной инфекции под предлогом охраны здоровья. Хотя большинство ограничительных мер сейчас сняты, трёхдневные выборы остались.

Явка на выборах варьируется от региона к региону. Например, во Владивостоке на выборах городской думы она едва превысила 11 процентов, на Сахалине на выборах законодательного собрания достигла 24 процентов.

В Адыгее главой республики на второй срок избран Мурат Кумпилов. За него проголосовало законодательное собрание республики, прямых выборов главы, как и в ряде других регионов России, в Адыгее нет.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщило, что к утру 11 сентября получило около 100 сообщений о нарушениях, лидирует по числу предполагаемых нарушений Москва. Наблюдатели заявляют "аномалиях" в показателях явки на избирательные участки, принуждении к голосованию, проблемах с проведением голосования на дому и попытках вбросов бюллетеней, - пишет DW. О зафиксированных нарушениях в Сибири и на Дальнем Востоке сообщает Сибирь.Реалии.

Ранее по итогам избирательной кампании в "Голосе" констатировали, что предвыборая агитация и реальная конкуренция на выборах практически отсутствовала.

Исключением можно считать Москву, где в ряде районов в муниципальные депутаты выдвинулись противники войны с Украиной и критики Кремля. Некоторые из них были сняты с выборов. Проект команды Алексея Навального "Умное голосование" в этом году давал рекомендации по голосованию только в Москве и - вопреки практике прежних лет - ввёл дополнительные критерии поддержки кандидатов, в том числе их отказ от поддержки войны.