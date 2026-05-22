В России 13‑летнего школьника обвинили в "ЛГБТ‑пропаганде"

В отношении 13-летнего школьника составили административные протоколы об "ЛГБТ-пропаганде" и "демонстрации экстремитской символики" из-за картинки, которую он показал другим детям, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката и мать ребенка.
Издание не раскрывает имя школьника и город, в котором это произошло.
Адвокат школьника рассказала журналистам, что заявление в полицию написали родители детей, которым он показал некую картинку. По словам адвоката, школьник не преследовал целью пропаганду и не задумывался о последствиях.
Школьник не достиг возраста административной ответственности, поэтому полиция передала материалы в комиссию по делам несовершеннлоетних. После рассмотрения школьнику вынесли предупреждение по протоколу об "ЛГБТ‑пропаганде". По второму протоколу его могут перевести в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Кроме того, его поставили на учет как малолетнего правонарушителя.
"Мальчик учился на отлично, и характеристики хорошие, а потом немножко щелкнуло, гормоны поиграли — захотелось где-то пошутить, что-то рассказать. Взрослые люди расценили, что это ай-яй-яй, что он что-то пропагандирует", - рассказала адвокат.
Мать школьника отказалась раскрывать журналистам подробности.
- В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о полном запрете "пропаганды ЛГБТ" в России - ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних. Закон ввел крупные, до 5 миллионов рублей, штрафы за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
- Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил "экстремистским" и запретил в России несуществующее "международное движение ЛГБТ".