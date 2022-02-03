В России более 155 тысяч новых заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 155 768 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9,8 процента больше, чем вчера , сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России обновляет максимумы уже две недели. Накануне было выявлено почти 142 тысячи заболевших.

Госпитализированы за последние сутки 17792 пациента – это максимум с начала пандемии. Умерли, по официальным данным, 678 пациентов с диагнозом COVID-19. По подсчетам оперштаба, с начала пандемии умерли почти 334 тысячи человек. Росстат же только по декабрь 2021 года насчитал около 700 тысяч летальных исходов.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве (26 904) и Санкт-Петербурге (21 234). Это максимумы с начала пандемии.

Численность заболевших COVID-19 в России растет вторую неделю подряд на фоне распространения более заразного штамма "омикрон". Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, быстрее всего заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт среди подростков. Она также сообщила в Москве, в Марий Эл, Башкортостане и в Ростовской области выявлены случаи заражения подвидом "омикрон"-штамма BA.2. Он считается ещё более заразным, чем первый вариант. Однако у властей нет планов вводить локдаун, заявила Попова.