В России будут "принудительно лицензировать" зарубежные патенты

В России создадут межведомственную комиссию, которая займется принудительным лицензированием патентов. Она будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В феврале создать такую комиссию и определить правила её работы поручал президент Владимир Путин.

В распоряжении редакции есть документ, описывающий работу подкомиссии, который согласован с правительством. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

По сути, комиссия будет выдавать разрешения на использование иностранных продуктов интеллектуальной собственности без разрешения патентообладателя. Подавать заявки на это смогут только компании, в которых граждане России или правительство имеют долю от 75%. Для положительного ответа необходимо получить официальный отказ от правообладателя или свидетельство того, что он долгое время не отвечает на запросы.

Патентообладатели, в отношении которых примут такое решение, будут уведомлены о нем в "кратчайший срок" и получат "соразмерную компенсацию", следует из документа.

Необходимость этого шага в правительстве объясняют тем, что в условиях, когда компании из "недружественных стран" покидают Россию в ряде исключительных случаев без "принудительного лицензирования" не обойтись. Такая необходимость продиктована в том числе экономической безопасностью страны, утверждают в Минэкономразвития. В Минпромторге считают, что создание комиссии станет одним из способов достижения технологического суверенитета, и защитит российских производителей от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей.

С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.