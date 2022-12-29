В России хотят разрешить нелегальное использование иностранного ПО

Правительство России ищет способы, чтобы продлить использование иностранного программного обеспечения (ПО), разработчики которого ушли с российского рынка. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина.

Несколько источников издания рассказали, что в Минцифры обсуждают законопроект, который, с одной стороны, "декриминализует" нелегальное использование софта зарубежных компаний, а с другой – введёт принудительное лицензирование этого ПО.

В частности, рассматривается возможность, когда российские клиенты будут перечислять оплату за использование иностранного софта на специальный счёт до востребования правообладателем.

Перспективы принудительного лицензирования обсуждаются министерством и представителями IT-ассоциаций, пишет газета.

Однако, как считает адвокат Pen & Paper Виктор Рыков, для этого потребуется внесение изменений в Гражданский кодекс, который разрешает принудительное лицензирование только в определенных случаях (в отношении лицензий на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения). Сама же лицензия предоставляется по решению суда, добавил юрист.

В Минцифры не комментируют эти инциативы. Но глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с IT-отраслью 28 декабря заявил о необходимости создать условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт. "Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей", – цитирует министра "Коммерсантъ".

В самой IT-отрасли мнения относительно "декриминализации" иностранного софта разделились: одни считают, что она замедлит импортозамещение, другие – что позволит сохранить работоспособность критических IT-систем.

После российского вторжения в Украину из России ушел ряд крупных западных компаний, в том числе разработчики программного обеспечения. Среди них были, в частности, Adobe, SAP, Microsoft. На днях компания вернула возможность скачивать операционную систему Windows в России, но только для тех, кто имеет ключ активации.