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В России число заболевших COVID-19 выросло за сутки на 57 000

Вакцинация "Спутником-V" В Москве

В субботу Оперативный штаб по борьбе с пандемией объявил данные за последние сутки о распространении COVID-19 в России, включая аннексированный Крым. Новых случаев инфицирования более 57 тысяч, умерших – 681.

Штамм "омикрон" выявлен в 63 регионах Российской Федерации. Среди новых случаев инфицирования вариант "дельта" составляет 52 процента, "омикрон" и другие менее значительные штаммы – 48 процентов.


В Москве за сутки зарегистрированы 16 094 новых пациента, в Петербурге 8451, в Подмосковье 6400.

Количество госпитализированных за последние сутки в целом по стране около 10 тысяч (9902). Это на восемь с половиной процентов больше, чем сутками ранее.

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