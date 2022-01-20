В Москве за сутки выявили 11,6 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – 11 557 случаев заболевания, это самый высокрй показатель за всю пандемию.

По стране 20 января выявили максимальное количество заболевших за день с середины ноября прошлого года. За сутки заболело на 4951 человека больше, чем днем ранее. Скончались 698 человек.

В Москве за сутки выявили на 2762 случая больше, чем 19 января. Всего в России с начала пандемии выявили 10 899 411 заболевших. Умерли 323 376 человек. Речь идёт об официальных данных оперативного штаба. По данным Росстата и оценкам демографов, число смертей, связанных с COVID-19, существенно выше.

Рост заболевамости наблюдается во всем мире, кроме стран Африки (однако там стремительно растёт смертность). В России за неделю суточный прирост заболеваемости вырос вдвое.

Власти России предупреждали, что Россию по примеру других стран ожидает резкий рост заболеваемости из-за нового штамма омикрон. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый удар примет на себя Москва.

Мэр столицы Сергей Собянин также предупредил, что число госпитализаций и случаев заболевания будет расти в дальнейшем в связи с резким увеличением числа заболевших омикроном. "На той неделе число заболевших выросло в два раза, на этой неделе – снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", – сказал он.

Неизвестно, сколько в стране на 20 января подтвержденных случаев заражения именно штаммом "омикрон". По последним данным Голиковой, на 12 января, до резкого роста заболеваемости, в России было 698 случаев заражения. Российские вирусологи сомневаются в такой статистике. По их словам, у лабораторий в стране нет необходимого оборудования, чтобы выявлять омикрон-штамм.

По данным ВОЗ, число заболевших омикроном в мире удваивается каждые три дня. В связи с распространением этого штамма Госдума 17 января единогласно сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах из-за "новых вызовов", которые ожидают Россию.

Ученые из Киотского университета выяснили, что новый штамм в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем штамм дельта. Также омикрон, по данным ученых, в 70 раз быстрее дельты размножается в бронхах. Поэтому омикрон стремительно вытесняет другие штаммы по всему миру. Увеличение числа заражённых при этом почти не сопровождается ростом числа смертей.

Омикрон уже стал доминирующим вариантом коронавирусной инфекции в Дании, Нидерландах, Норвегии, Ирландии и крупных городах – Лондоне и Нью-Йорке. Власти Германии полагают, что омикрон станет преобладающим в стране уже к концу января.