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В России фиксируется всплеск жалоб на работу портала "Госуслуги"

В России в понедельник во второй половине дня зафиксирован всплеск жалоб на работу портала "Госуслуги".

По данным сервиса DownDetector, наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.


Проблемы также наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Нижегородской, Калужской, Тверской и Свердловской областях.

Пользователи сообщают о недоступности сайта, сбоях при загрузке страниц и невозможности авторизоваться в личном кабинете. Почти 60% жалоб касаются веб-версии портала, еще 23% — мобильного приложения. Из-за проблем с сервисом люди не могут оперативно получить справки или оформить документы.

В предыдущий раз масштабный сбой в работе «Госуслуг» был зафиксирован 6 марта.

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