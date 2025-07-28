В России фиксируется всплеск жалоб на работу портала "Госуслуги"

В России в понедельник во второй половине дня зафиксирован всплеск жалоб на работу портала "Госуслуги".

По данным сервиса DownDetector, наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.





Проблемы также наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Нижегородской, Калужской, Тверской и Свердловской областях.

Пользователи сообщают о недоступности сайта, сбоях при загрузке страниц и невозможности авторизоваться в личном кабинете. Почти 60% жалоб касаются веб-версии портала, еще 23% — мобильного приложения. Из-за проблем с сервисом люди не могут оперативно получить справки или оформить документы.

В предыдущий раз масштабный сбой в работе «Госуслуг» был зафиксирован 6 марта.