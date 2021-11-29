Смертельный вирус для экономики. Чем опасен "омикрон"

Почему новый штамм коронавируса представляет большую опасность для мировой экономики, чем предыдущие, и какие особые риски он несет для России? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Пятница, 27 ноября, стала очередным "черным днем" для мировой финансовой системы. По иронии судьбы именно на этот день выпала "черная пятница" – время тотальных распродаж и всемирный праздник торжества потребления. Вот только на финансовых рынках никакого особого веселья не наблюдалось.

Полная видеоверсия программы:

Панические распродажи начались с открытия азиатских рынков. Падало все, что может нести в себе хоть какой-то риск, – акции и корпоративные облигации, товарные контракты, криптовалюты. Затем пришел черед России. Индекс РТС с момента открытия обвалился более чем на 4 процента, доллар, за который в середине ноября не давали и 70 рублей, подорожал почти до 76. Прошлая неделя стала худшей для рубля и российских акций с весны прошлого года – времени, когда введение первых локдаунов сопровождалось похожей на нынешнюю биржевой паникой.

Иностранные инвесторы и без того уже выходили из рублевых активов. Очень уж им не понравилась концентрация российских войск на границе с Украиной и двусмысленные аналогии российского министерства обороны. Там сравнивают Украину с Грузией 2008 года. А все прекрасно помнят, чем тогда в Грузии все закончилось. Да и однозначная поддержка Кремлем Александра Лукашенко явно не способствует покупке рублевых активов. В пятницу же иностранные держатели российских бумаг получили еще один повод от них избавиться. Цены на нефть рухнули почти на 10 долларов за баррель, чего опять же не было с прошлой весны.

За Россией последовали Европа и Америка. И там та же картина. С той лишь разницей, что азиатские инвесторы скупали японскую йену, европейцы – евро и швейцарский франк, а американцы предпочли доллары. И объясняется это просто. Значительная часть спекулянтов скупала активы на заемные деньги. Теперь, когда прибыли сменились убытками, приходится еще и платить по долгам. Вот и скупают ту валюту, в которой занимали.

В мировой финансовой системе обнаружилось несколько особо "слабых звеньев"

В понедельник утром страсти несколько поутихли. В азиатскую сессию нефть вернула себе пару долларов, индексы компенсировали часть потерь. Доллар снова опустился ниже 75 рублей, а индекс РТС прибавил на открытии больше процента. Впрочем, не исключено, что все это лишь небольшая передышка перед новой волной распродаж.

Несмотря на то, что эта волна накрыла практически все рынки, в мировой финансовой системе обнаружилось несколько особо "слабых звеньев". Одно из них – российский фондовый рынок и рублевые активы. К другим я еще вернусь. Но для начала о причинах обвала. Панику вызвала информация о новом южноафриканском штамме коронавируса "омикрон". В том, чем он принципиально отличается от всех предыдущих, разбиралась Альбина Кирилова:

Итак, если новый штамм более устойчив к существующим вакцинам и им заражаются те, кто уже переболел другими штаммами, это значит, что единственный способ предотвратить его распространение – карантин. То есть мы фактически возвращаемся туда, откуда началась вся почти уже двухлетняя эпопея с коронавирусом, – к закрытию границ и национальным локдаунам. И к новой "гонке вакцин". И к новым остановкам промышленных предприятий, с последующим дефицитом, который вылезает в самых неожиданных местах. Одним словом, ко всему тому, что мы пережили за последние без малого два года.

Сейчас щедрые программы помощи бизнесу и раздачи денег населению невозможны ни в одной стране мира

А они, согласитесь, были далеко не самыми легкими. Причем воспользоваться накопленным за эти два года опытом и сделать все лучше, с учетом старых ошибок, не получится. Просто потому, что мировая экономика находится совсем в другом состоянии. И сейчас щедрые программы помощи бизнесу и раздачи денег населению невозможны ни в одной стране мира. Даже в США, где печатают доллары.

Развитые страны вступали в пандемию коронавируса в начале прошлого года, пытаясь побороть дефляцию. Даже в России в кои-то веки темпы роста цен опустились ниже 4 процентов, чем Набиуллина еще долго будет гордиться. А сейчас во всем мире инфляция подбирается к 10 процентам. В одной из прошлых программ я уже говорил, что в США индекс потребительских цен побил рекорд времен президента Рейгана.

Более неподходящего момента для появления нового штамма придумать было сложно

Так что сворачивание программы выкупа облигаций на баланс Федерального резерва и повышение ставок до прошлой пятницы были делом решенным. Единственное, что обсуждалось, – насколько быстрыми будут эти процессы. Регуляторы (что в США, что в других странах) стояли перед выбором между двумя плохими вариантами – очередной рецессией, во время которой цены продолжали бы расти, и гиперинфляцией. Так что более неподходящего момента для появления нового штамма, который устойчив к существующим вакцинам, придумать было сложно.

Впрочем, все валить на мутировавший вирус тоже несправедливо. Уже не первый месяц мы следим за развитием кризиса, который начинался как европейский энергетический, но очень быстро стал мировым экономическим. Еще в октябре я говорил о весьма вероятной перспективе перерастания экономических проблем в социальные, а потом и политические. И вот очередной тревожный звонок. Турцию накрыла волна протестов. Подробности в сюжете Альбины Кирилловой:

С обвалом турецкой лиры получилась довольно любопытная история. Пресловутый "геополитический фон" в Турции, как и у нас, оставляет желать лучшего, причем давно. Проблемы с мигрантами, война в Сирии, а потом и активная политическая и военная поддержка Азербайджана в карабахском конфликте. Всего этого инвесторы не любят. И прежнее руководство турецкого Центробанка по мере сил боролось с ослаблением национальной валюты и вышедшей за рамки разумного инфляцией. Ставка рефинансирования в Турции росла.

Но президенту Реджепу Эрдогану это очень не нравилось. Страдала экономика. В результате глава государства сменил руководство ЦБ и новый, послушный воле правителя председатель начал снижать ставки. Результат вы только что видели.

Можно не сомневаться, что турецкий пример послужит для руководства Банка России лишним подтверждением собственной правоты. Ставки продолжат повышать, борьбу с пузырем на рынке необеспеченного потребительского кредитования дополнят административными ограничениями для банков. Благо, что российская Госдума приняла поправки, дающие ЦБ в руки этот инструмент. Причем последний обвал рубля заставил многих аналитиков думать, что темпы повышения ставок в России будут только расти.

Разгон инфляции и девальвацию национальной валюты можно было бы гасить и другими методами

Беда лишь в том, что иностранные инвесторы бегут из России и избавляются от рублей и рублевых активов вовсе не потому, что в стране низкие ставки. Ставки-то как раз высокие и доходность по нынешним временам можно получить более чем приличную. Да и Минфин со своими покупками валюты на рынке для Фонда национального благосостояния в обвал рубля внес свою скромную лепту. Так что разгон инфляции и девальвацию национальной валюты можно было бы гасить и другими методами. А нынешняя попытка бежать впереди паровоза и "закручивать гайки" до того, как к этому приступили в развитых странах, чревата серьезными потрясениями. Особенно если опасения окажутся обоснованными и мир снова начнет закрываться на карантин.

Что в этом случае происходит с экономикой и реальными располагаемыми доходами, все прекрасно помнят. И лишать людей дешевых кредитов в этих обстоятельствах будет не решением проблемы, а провоцированием социального взрыва.

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