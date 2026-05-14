В России и Крыму с начала войны погибли больше 1400 мирных жителей

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России и аннексированном Крыму из-за войны погибли больше 1400 мирных жителей в 27 регионах, подсчитала "Новая газета Европа".

183 человека погибли с начала 2026 года. Это почти в два с половиной раза больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего мирные жители погибают в результате атак дронов.

Ещё 524 человека, по заявлениям бывшей уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, в январе 2026 года, погибли в части Курской области, часть которой была занята ВСУ с августа 2024 по март 2025 года.

Ранее издание 7х7 подсчитало по открытым источникам, что на 23 февраля 2026-го года на территории России (без учета Крыма) погибли почти 1200 мирных жителей.

По данным ООН, на конец 2025 года с начала полномасштабной войны погибли почти 15 тысяч мирных жителей Украины, ранения получили свыше 40 тысяч человек.

Реальное число жертв может быть выше из-за ограниченного доступа к территориям, подконтрольным российской армии.