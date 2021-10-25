В России из книги для подростков вырезали страницы про трансгендеров

Издательство "Белая ворона" вырезало из книги для подростков "Привет, месячные" две страницы о трансгендерных людях, чтобы избежать обвинений в нарушении российского законодательства.

Сооснователь издательства Татьяна Кормер сообщила изданию "Подъем", что решение было принято после консультаций с юристами, которые сначала рассказывали им о законах и о правоприменительной практике, а потом недвусмысленно намекнули, что есть риск подпасть под ответственность. "Нам радостно сказали: если вы опубликуете в таком виде, то мы бесплатно будем осуществлять вашу защиту. Мы подумали и решили, что очень тронуты такой заботой, но предпочитаем перестраховаться", ― пояснила Кормер.

По словам издателя, страницы можно было сохранить, если бы книга имела возрастную маркировку "16+", но в 16 лет сообщать детям эту информацию уже поздно, считает Кормер.

В украинской версии книги страницы о трансгендерах сохранились.

Книгу "Привет, месячные" напиcали австралийская журналистка Юми Стайнс и врач Мелисса Канг. Согласно аннотации, книга рассчитана на детей старшего школьного возраста. Как сказано на сайте издательства она даёт ответы на все вопросы о менструации – даже на глупые.