В России из-за COVID-19 выросла смертность беременных

Беременные, больные коронавирусом, вызывают особую озабоченность. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с президентом. По словам Мишустина, на сегодняшний день в крайне тяжёлом состоянии в реанимации находятся 12 пациенток.

По данным Росстата в 2020 году умерла 161 беременная женщина. Годом ранее умерли 134 женщины. Это худший показатель 2013 года. Большинство смертей зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Число мертворождённых детей на 1000 родившихся в 2020 году достигло максимального значения за четыре года — 5,67 (8 101 случаев в 2019 году и 8 192 в 2020 году).

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил "Открытым медиа", что рост материнской смертности в столице в прошлом году вызван пандемией COVID-19. Если исключить женщин, пострадавших от коронавируса в 2020 году, то материнская смертность в Москве была бы на 20 процентов меньше, чем в 2019 году, пояснили в департаменте.

В России идёт вакцинация населения, но рекомендации для беременных пока не выработаны. Глава центра-разработчика российской вакцины "Спутник V" допустил, что беременные смогут вакцинироваться уже в ближайшее время. Врачи в США, Израиле, Великобритании и Бельгии настаивают на необходимости вакцинации беременных от COVID-19.